Silvia Contenti batte il record di “Don’t forget the lyrics!”

Dal 13 ottobre ha vinto sempre e ora ha battuto il record del quiz musicale sul Nove Barbara Mosconi







Silvia Contenti, nata a Lucca, vive a Rimini. Ha un bimbo di 8 mesi, un gatto e insegna danza. Ha una passione incredibile per la musica, una bella intonazione e soprattutto una grandissima memoria. Come direbbero a “Don’t forget the lyrics!”, Silvia «sta molto sul pezzo». Dal 13 ottobre ha vinto sempre e ora ha battuto il record del quiz musicale sul Nove (è arrivata finora a 49 mila euro), azzeccando spesso le 100 parole mancanti in un brano.

«Non sono andata in tv a far vedere come canto, ma per divertirmi con la musica, questo non è un talent, non ci sono in gioco le mie doti artistiche». L’idea di partecipare c’era da tempo, finché un giorno «tra allattamenti e notti in bianco» Silvia registra un video e lo manda al casting. Diversi mesi dopo la convocano. E lì si mette sotto ad ascoltare musica con metodo. «La mia preparazione arriva dall’adolescenza, da Mtv, dai Festival di Sanremo, li registravo e riguardavo la videocassetta. Mi piace il pop rock, per Marco Mengoni e Giorgia posso impazzire». Suo figlio, invece, va matto per Lucio Dalla: «Gli canto “Piazza Grande”, “L’anno che verrà” e “4/3/1943”, e con questa tripletta si rilassa e se la gode».