Simona annuncia il cast di Temptation Island Vip

23 Agosto 2018 | 11:45 di Redazione Sorrisi

Simona Ventura, conduttrice della prima edizione di «Temptation Island Vip» in onda a settembre su Canale 5, ha postato sulla sua pagina Facebook uno spot promozionale che ufficializza il cast del reality. Sulle spiagge di Santa Margherita di Pula (Cagliari) si ritroveranno sei coppie: la star indiscussa del programma è Valeria Marini, accompagnata dal fidanzato imprenditore Patrick Baldassari. Con loro Stefano Bettarini (ex marito della Ventura) con la compagna Nicoletta Larini, e due coppie lanciate da «Uomini e donne»: Sossio Aruta con Ursula Bennardo e Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi. Completano la formazione Andrea Zenga (figlio di Walter, portiere dell’Inter e della Nazionale negli Anni 80 e 90) con la fidanzata modella Alessandra Sgolastra, e l’imprenditore della moda Fabio Esposito che si presenta in Sardegna accompagnato dalla sua compagna Marcella. Una curiosità: la ragazza porta il suo stesso cognome, ma non è sua moglie.