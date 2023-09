Simona Ventura a “Ballando con le stelle” con il compagno

Il popolare show in partenza il 21 ottobre sta svelando poco per volta le carte del suo cast ufficiale Redazione Sorrisi







Come vi avevamo anticipato, ci sarà anche una coppia tra i partecipanti alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”.

Il popolare show condotto da Milly Carlucci, in partenza il 21 ottobre su Rai1 con la sua 18a edizione, sta svelando poco per volta le carte del suo cast ufficiale, a cui si sono appena aggiunti Simona Ventura e il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi. I due, che stanno insieme da cinque anni, parteciperanno comunque l’uno contro l’altro. Simona e Giovanni vanno così a unirsi agli altri nomi già confermati per le nuove puntate, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci e Carlotta Mantovan.