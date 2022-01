In primavera inizieranno in Germania le riprese della seconda stagione Dominique Devenport e Jannik Schümann Redazione Sorrisi







Si è conclusa su Canale 5 la serie tv sull’imperatrice Sissi che ha registrato degli ottimi ascolti. E per i fan del personaggio qui reinterpretato da Dominique Devenport c’è una bella notizia: in primavera inizieranno in Germania le riprese della seconda stagione. Confermato in blocco il cast, a partire da Dominique e Jannik Schümann, ossia l’imperatore Franz Joseph I d’Austria.