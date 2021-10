“Sissi”: la nuova serie evento arriva su Canale 5

La storia dell'Imperatrice d'Austria raccontata in sei episodi, prossimamente in esclusiva Mediaset Dominique Devenport e Jannik Schümann in "Sissi" Redazione Sorrisi







Presentata a Canneseries in anteprima mondiale lunedì 11 ottobre e attesa in tutta Europa, arriverà su Canale 5 in esclusiva assoluta “Sissi”. Mediaset si è infatti aggiudicata i diritti di questa nuova serie-evento in costume che racconta la sua vita: da duchessa Elisabetta di Baviera a Imperatrice d'Austria.

Se nell'immaginario comune è impossibile nominare Sissi senza ricordare l'indimenticabile Romy Schneider, in questa versione in sei episodi di un'ora a interpretarla sarà Dominique Devenport, attrice svizzero-americana. Nei panni dell'imperatore Franz ci sarà invece il tedesco Jannik Schümann.

La serie è prodotta dalla televisione tedesca RTL e Beta Film.