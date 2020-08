Siviglia-Inter: finale di Europa League in chiaro su TV8

21 Agosto 2020 | 12:00 di Redazione Sorrisi

Sarà visibile anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky Sport e in streaming su Now Tv), venerdì 21 agosto in diretta a partire dalle 20.45, la finale di Europa League tra l'Inter di Antonio Conte e il Siviglia. Le due squadre scenderanno in campo per giocarsi il titolo in una sfida in cui ci si gioca il tutto per tutto, quando un calcio tirato male può segnare la fine o un nuovo inizio di un nuovo sogno e forse di un nuovo ciclo di vittorie.

Il programma prevede Studio Europa League con Anna Billò, Beppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani e Fayna dalle ore 20.45, mentre il fischio d’inizio è fissato per le 21 con la telecronaca di Massimo Marianella, il commento di Luca Marchegiani e a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

È da dieci anni che una squadra italiana non vince un trofeo in Europa, da quando proprio l'Inter vinse la Champions League, nell'anno del “Triplete”, la stagione 2009/10.