Sky Cinema Collection – 100% Animation: un canale per tutta la famiglia

Da sabato 28 agosto oltre 80 titoli con il meglio dei film d’animazione e due prime tv Tom & Jerry Credit: © Warner Bros Italia Lorenzo Di Palma







Da sabato 28 agosto a venerdì 10 settembre, il canale 303 di Sky diventa Sky Cinema Collection - 100% Animation con i più divertenti film d’animazione per tutta la famiglia. In particolare, da non perdere la prima visione tv di Tom & Jerry, venerdì 3 settembre, che racconta l’origine della storica rivalità tra il gatto e il topo più famosi dello schermo mescolando animazione e live action in un film con Chloë Grace Moretz e Michael Peña, e giovedì 2 settembre, l’avvincente avventura animata canadese Racetime - Tutti in pista!.

La collezione 100% Animation prevede inoltre 80 film con titoli famosi come Cattivissimo Me 2; la saga completa di Boog & Elliot, con le avventure del tenero grizzly e dell'esuberante cervo; Surf's Up - I re delle onde e Surf's Up 2 - Uniti per vincere con i pinguini surfisti; il marinaresco Pirati! Briganti da strapazzo; il meglio della Dreamworks, con Z la formica, Il principe d'Egitto, i primi due film della saga di Shrek, Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2; i tre film di Madagascar e lo spin off I Pinguini di Madagascar; i più recenti I Croods, Dragon Trainer 2 e il musicale Trolls World Tour, Ballerina; le serie tv di Hanna-Barbera come Scooby! e La Famiglia Addams, mentre dal mondo dei giocattoli prendono vita i mattoncini colorati in The Lego Movie e gli omini di Playmobil: The Movie.