Sky TG24 racconta il «Ritorno sulla Luna»

25 Novembre 2018 | 12:00 di Lorenzo Di Palma

Sono passati 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, “un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità", e le agenzie spaziali programmano di tornarci anche per farne una base per le future missioni su Marte. Lo racconta su Sky TG24, domenica 25 novembre in prima serata, lo speciale Ritorno sulla Luna, un approfondimento condotto da Alessio Viola, che vedrà la partecipazione di due grandi esperte italiane: l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli-Finzi, scienziata e prima donna a laurearsi in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano.

Insieme racconteranno come l’uomo non abbia mai smesso di sognare e progettare un insediamento sulla Luna, provando ad abituarsi all’idea di una possibile vita anche fuori dal nostro pianeta. Una stazione orbitante intorno alla Luna, i piani per la costruzione di un villaggio sul suolo lunare, il racconto degli italiani che lavorano per riportare l’uomo sul nostro satellite e le testimonianze degli astronauti, che immaginano il futuro oltre l’orbita terrestre.

All’interno dello speciale, infine, anche un approfondimento di Marta Meli con la storia dei cimeli della corsa alla Luna custoditi nei sotterranei del Museo della Scienza e tecnologia di Milano, che nella sezione spazio esibisce l’unico frammento di Luna in Italia.