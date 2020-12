Sky Uno: per le feste un canale per tutta la famiglia

20 Dicembre 2020 | 08:29 di Lorenzo Di Palma

Sky Uno +1, a partire da domenica 20 dicembre e fino al 10 gennaio, si trasforma in un canale “pop up”, diventando Sky Uno Family, con un palinsesto dedicato alle famiglie per tutto il periodo natalizio. A partire dai più piccoli, per i quali ci saranno tanti cartoon in prima tv come Xavier Riddle e il museo segreto, Metalions e Monster Hunter Stories: Ride On. O altri ormai diventati “cult” come Inazuma Eleven Go, Lady Oscar, Lupin III e la serie Club 57.

Non mancheranno però la magia del Cirque du Soleil e i grandi show, da sempre amatissimi dai piccoli tanto quanto dai grandi: i nuovi episodi delle produzioni originali firmate Sky Uno come MasterChef Italia e Alessandro Borghese 4 Ristoranti, o i grandi show d’intrattenimento internazionali come Hell's Kitchen Usa.