“Soliti Ignoti”: gli ospiti dello “Speciale Lotteria Italia”

06 Gennaio 2021 | 12:12 di Lorenzo Di Palma

Amadeus torna anche quest’anno, il 6 gennaio, in prima serata su Rai1, dalle 20.35, con l’appuntamento con i Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia, la puntata dello show abbinata alla Lotteria Italia in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell'estrazione finale che assegnano fino a cinque milioni di euro.

Tra gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie e che verranno coinvolti nel corso della serata, ci sono Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano e Laura Chiatti.

Ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso”, devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza all'Istituto Spallanzani, e chi sarà tra le identità da svelare e sarà poi coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Molti anche i momenti di spettacolo e di intrattenimento per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.