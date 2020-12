“Soliti Ignoti – Speciale Telethon” chiude la maratona

In prima serata su Rai1 con Amadeus e tanti ospiti

19 Dicembre 2020 | 16:30 di Lorenzo Di Palma

Sarà anche quest’anno Amadeus, il tuttofare della Rai, a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon, la 31° edizione della raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare, che ha occupato i palinsesti della tv pubblica dal 12 al 19 dicembre.

Amadeus lo farà con la consueta puntata speciale dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda sabato 19 dicembre dalle 20.35 in diretta su Rai1. Lo speciale del game show vedrà arrivare per l’occasione, al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti vip.

Alcuni di loro giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero di identità e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, mentre altri faranno parte del gruppo di identità da svelare.