“Sopra di noi, solo il cielo stellato” su Focus

È dedicato alle stelle il primo speciale per le feste di Focus, il canale tematico dedicato alla divulgazione di Mediaset. Sabato 23 dicembre, in prima serata, Focus infatti propone una serata ambientata tra i ghiacci del Plateau Rosa, in Val d’Aosta, dove nel calore del rifugio Guide del Cervino, tra il conforto di vin brûlé e un crepitante falò, tre esperti incrociano le meraviglie del firmamento con i quesiti che la volta celeste suscita nell’umanità, nello speciale «Sopra di noi, solo il cielo stellato».

I tre esperti sono: il giornalista e divulgatore Luigi Bignami, in compagnia dell’astronomo Gabriele Ghisellini, astrofisico Inaf Brera-Merate, e dell’archeo-astronoma Norma Baratta, docente del PoliMi, che racconteranno quei fenomeni visibili nel cielo a occhio nudo, noti come la Via Lattea.

In una conversazione, che spazia dal Sole all’insieme di astri e corpi celesti composti da oltre 200 miliardi di stelle e 6mila miliardi di pianeti, Baratta si sofferma su come le antiche civiltà abbiano provato a spiegare l’esistenza di questi incanti, mentre Ghisellini parla della natura fisica di questi straordinari fenomeni.