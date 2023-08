Speciale Tg1 racconta Pino Daniele

Cinzia Fiorato con "Pino c'è" illustra l’amore di Napoli per il grande musicista Pino Daniele Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Per “Il meglio di Speciale Tg1”, domenica 27 agosto, in seconda serata su Rai1, la testata della prima rete ricorda il grande Pino Daniele con "Pino c'è", un viaggio di Cinzia Fiorato nella vita di questo straordinario musicista, con i suoi affetti più cari e le loro testimonianze di amore puro per questo artista immenso, già entrato nella storia del nostro Paese.

Genio creativo indiscusso, musicista conosciuto e apprezzato dai più grandi nel mondo, Pino Daniele è considerato da sempre uno dei capisaldi della cultura partenopea e della musica italiana. La Napoli ferita e dimenticata degli anni dei suoi esordi trovò in lui nuova ispirazione, nuovo inizio e trasformò Pino Daniele in poco tempo nel simbolo del suo riscatto. Il suo canto si è alzato forte, rivoluzionario e poetico. Perché di poeta, oggi, si parla.

Insieme con Maradona e Massimo Troisi, Pino Daniele rappresenta non solo una Napoli straordinaria, quella in cui lui credeva e che voleva far risorgere, ma anche un periodo magico, dove tutto ci parlava di passione e di grande talento.

Oggi la sua eredità artistica è portata avanti dal figlio Alessandro, presidente della Fondazione che ne custodisce il ricordo e lo trasforma in materia di studio.