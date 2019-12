“Stasera Felicità”: Alessandro Siani racconta il suo show per Sky

22 Dicembre 2019 | 10:00 di Giulia Ausani

La sera della Vigilia vi aspettano tante risate in compagnia di Alessandro Siani con “Stasera Felicità”, il suo primo one-man show in onda alle 21.15 su Sky Uno (e disponibile anche in streaming su NowTv).

Novanta minuti di sketch, monologhi e cortometraggi con Siani e tantissimi ospiti, tra cui Achille Lauro, Giorgio Panariello, Diego Abatantuono e Diletta Leotta, ma anche Nina Zilli e Alessandro Cattelan.

Nei cortometraggi vedremo Siani entrare «nel mondo del Far West, del presepe, nel mondo di Facebook e di internet», ci ha spiegato. «Questo è il gioco che cercherò di fare, entrare in mondi che non mi appartengono». Insomma, un progetto tv molto cinematografico già a partire dalla scenografia, che omaggia il film "The Truman Show" con Jim Carrey.

«È stato atipico, perché tutte le volte che mi hanno proposto un one-man show non ho accettato», ci ha raccontato Siani. «Questo non è proprio un one-man show, ma è la possibilità di portare in tv i linguaggi che più mi sono appartenuti in questi anni, dal teatro al cinema. Mi hanno dato la possibilità di raccontarmi».