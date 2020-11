Stefania Sandrelli “Ballerina per una notte”

07 Novembre 2020 | 12:49 di Lorenzo Di Palma

Milly Carlucci e il suo gruppo hanno scelto di omaggiare Gigi Proietti, nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 7 novembre su Rai1, con un’amica speciale, attrice iconica, musa di grandissimi registi, ma soprattutto compagna di tante risate: Stefania Sandrelli. Che non solo racconterà di un legame durato una vita intera ma, nello spazio riservato al “Ballerino per una notte”, scenderà in pista al fianco del maestro Giordano Filippo, con una coreografia realizzata ad hoc per lei, sulle note di Nina, si, voi dormite. L’omaggio a Gigi Proietti vedrà, inoltre, sul palco l’emozionante esibizione dei maestri del programma sul brano Nun je dà retta, Roma tratto dalla Tosca.

Per la gara, invece, protagoniste dell’ottava puntata saranno le coppie momentaneamente escluse nelle settimane precedenti, per loro è giunto il momento della “staffetta di ripescaggio” e quindi torneranno in pista le coppie: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman ed Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, che nella scorsa puntata hanno scelto di autoeliminarsi. Chi uscirà vincente dalla staffetta di ripescaggio avrà la possibilità di partecipare allo spareggio finale sfidando gli ultimi due concorrenti della classifica generale.