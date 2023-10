Stefano Accorsi sarà Guglielmo Marconi

In Emilia Romagna si sta girando una serie dedicata all’inventore e premio Nobel italiano Stefano Accorsi Credit: © Pigi Cipelli Redazione Sorrisi







In Emilia Romagna si sta girando una serie dedicata alla figura di Guglielmo Marconi, prodotta da Simona Ercolani per Stand by me, con la regia di Lucio Pellegrini.

Sarà pronta per la primavera 2024, in occasione del 150° anniversario della nascita dell’inventore e premio Nobel italiano. Nei panni di Marconi ci sarà Stefano Accorsi. I primi giorni di riprese si sono svolti nella località di Sasso Marconi (BO), in seguito la troupe si sposterà a Roma per la seconda parte delle riprese.