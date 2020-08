Strage di Bologna: la programmazione Rai

01 Agosto 2020 | 12:51 di Lorenzo Di Palma

Per il 40° anniversario della strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, provocata da una bomba esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe che uccise 85 persone e ne ferì oltre 200, la Rai prevede una programmazione speciale già da sabato 1° agosto, con testimonianze, approfondimenti e ricostruzioni di una tragedia ancora senza mandanti.

Alle 20.30 di sabato su Rai3 lo Speciale condotto da Franco Di Mare Una mattina d’agosto, che ripercorre le storie delle vittime e la lunga vicenda giudiziaria con ospiti e immagini di repertorio. In seconda serata, un viaggio nella Bologna degli anni ’80 con il documentario di Carlo Lucarelli 2 agosto 1980: un giorno nella vita, in onda alle 23.45 su Rai1 che, attraverso le testimonianze di chi era alla Stazione quel giorno ed è sopravvissuto, racconta la ferita della città e il mistero dei mandanti della strage. E su Rai3 nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto Fuori orario manda in onda un montaggio dei Tg regionali e nazionali delle ore immediatamente successive all’esplosione della bomba.

Domenica 2 agosto tutte le iniziative e la commemorazione istituzionale della tragedia sono in diretta su RaiNews24, in simulcast su Rai3: alle 9 il sindaco di Bologna Virginio Merola incontra l’Associazione dei familiari delle vittime ma il momento principale della giornata è, come ogni anno, alle 10.25 quando, esattamente 40 anni dopo l’esplosione dell’ordigno, risuonerà in Piazza Maggiore e in collegamento con la Stazione il fischio di un treno per ricordare quelle 85 persone che hanno perso la vita in una mattina di inizio estate. A seguire, sempre in diretta su RaiNews24, gli interventi del sindaco e del presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La bomba. 2 agosto 1980, la strage dell’umile Italia, in seconda serata su Rai1 all’interno di Speciale Tg1, è un romanzo televisivo, una fotografia postuma dei destini, delle coincidenze, delle sfortune, dei sogni e delle cadute di donne comuni che in quel giorno d’estate si ritrovarono catapultate nella storia.

Su Rai Storia domenica alle 10.30 e alle 22.40 va in onda il documentario Bologna 2 agosto 1980, firmato da Alessandro Chiappetta con la regia di Graziano Conversano, un racconto corale di memorie e ricordi affidato a chi in quella giornata ha visto stravolgere la propria vita e quello dei giornalisti e degli operatori che giunsero alla Stazione di Bologna pochi minuti dopo le 10.25, un orario tutt’ora ricordato da uno dei due orologi presenti in Stazione, rimasto fermo da allora. Inoltre la ricostruzione di quei momenti è anche al centro della puntata de Il giorno e la storia, in onda alle 11.30, alle 14 e alle 20.10 su Rai Storia, mentre sul sito di Rai Cultura sarà disponibile un web doc monografico per non dimenticare.

In diretta da Piazza Maggiore, alle 21.15 Rai5 ospita poi il concerto dedicato alle vittime di tutte le stragi, con l’Orchestra del Teatro Comunale diretta dal Maestro Asher Fisch. Su Rai Movie, il 2 agosto alle 21.10 va in onda il film di Luciano Ligabue, Da Zero a Dieci con Pierfrancesco Favino, Stefano Pesce e Massimo Bellinzoni che racconta l’estate di quattro ragazzi che decidono di passare un weekend a Rimini per ricordare un amico scomparso proprio nell’attentato del 1980.