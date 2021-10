Striscia la Notizia:  arrivano Sergio Friscia e Roberto Lipari

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani lasciano la conduzione al suo siciliano il 3 novembre Striscia la Notzia Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Cambio della guardia a Striscia la Notizia: da mercoledì 3 novembre, i conduttori del programma di Canale 5 delle 20.35 saranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, entrambi già inviati del programma, che esordiscono dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno fino all'11 dicembre, quando cederanno il posto al duo “storico” composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Giancarlo Scheri, il direttore Canale 5 ha salutato e ringraziato Vanessa Incontrada e Alessandro Siani che hanno condotto la prima parte della stagione e che resteranno al timone fino al 2 novembre, due giorni in più di quanto inizialmente annunciato, una «nuova, bellissima coppia di Striscia la notizia, artefici - sotto la guida del grande Antonio Ricci - di un inizio di stagione strepitoso, all'insegna di stile, arguzia e intelligenza, che ha trovato grande riscontro su tutte le fasce di pubblico. E do il benvenuto alla nuova coppia, composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, alla quale faccio il nostro più grande in bocca al lupo. Ancora grazie a tutti e sempre W Striscia!».