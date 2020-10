“Striscia la notizia”: chi è Angelica Massera, l’imitatrice del ministro Azzolina

06 Ottobre 2020 | 15:05 di Giulio Pasqui

C'è una simpatica new entry nella squadra di "Striscia La Notizia". Si chiama Angelica Massera ed è l'imitatrice dell'attuale ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Qui ribattezzata "Super Cazzolina", se la prende con i detrattori e affronta le difficoltà vissute dalle famiglie e dai loro figli nelle scuole durante questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. I tormentoni ricorrenti nei suoi servizi sono «E anche oggi c'ho messo del mio» e «Buona scuola a tutti». Ma chi è Angelica Massera? E cosa faceva prima di approdare nella squadra del tg satirico di Canale 5?

"Striscia la notizia": chi è Angelica Massera

Romana, classe 1985, Angelica Massera è una delle youtuber più ironiche del panorama italiano. Sono oltre 700mila gli iscritti al suo canale Youtube dove scardina con ironia alcuni luoghi comuni sul rapporto tra madri e figli (i suoi, due, sono spesso presenti nei video). Si è buttata a capofitto nel mondo del web a partire dal 2016 ed è diventata iconica con il format "Vita da Mamma". Recentemente il Moige (Movimento Italiano Genitori) ha promosso il suo canale Youtube con queste motivazioni: «Oltre a non scadere nella facile strada della volgarità, sono attuali nei contenuti, e in chiave esilarante rappresentano in modo naturale degli scenari di vita quotidiana da cui è possibile anche prendere ottimi spunti di riflessione».

Nel tempo ha anche pubblicato un libro ("Un figlio è poco e due son troppi", Mondadori), è apparsa ad "Avanti un Altro" su Canale 5 ed è stata la protagonista di uno spettacolo teatrale. Pochi sanno che è una sommelier professionista e che ha debuttato in televisione nel lontano 2005 con "Sabato italiano", in onda su Rai1.

Prima di debuttare in televisione il personaggio della "Super Cazzolina" era stato sperimentato sul web con ottimi risultati. Il primo video con il personaggio interpretato dalla Massera era stato pubblicato il 15 maggio 2020 sul suo canale Youtube (qui il debutto).