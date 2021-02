“Striscia la notizia” festeggia le 7mila puntate: numeri da Guinness dei primati

18 Febbraio 2021 | 12:46 di Giulio Pasqui

Era il 7 novembre 1988 quando, su Italia 1, andava in onda la prima puntata di "Striscia La Notizia - Giornale Radio". Dietro al bancone c'erano Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo, forse ignari di scrivere la storia della televisione italiana. Da quel momento, di anni, ne sono passati 32. Di puntate, invece, 7mila. Oggi, il 18 febbraio, la creatura di Antonio Ricci festeggia l'importante traguardo.

"Striscia" era già entrato nel Guinness World Record nel novembre del 2011, quando il tg satirico era stato riconosciuto come "il più longevo programma televisivo satirico di informazione per numero di puntate al mondo”. Nella storia della tv mondiale, infatti, non esiste un altro programma satirico ad avere così tante puntate nel suo archivio.

Alcuni numeri del programma: 33 sono le edizioni andate in onda, 69 i conduttori che si sono alternati alla conduzione, 35 secondi è la durata della puntata più breve della storia (era il 13 gennaio 1998 e fu una decisione di protesta per le troppe pubblicità), 13 milioni è il record di telespettatori per una puntata (quella del 23 settembre 2002), 30 sono gli anni del Gabibbo.