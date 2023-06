“Striscia la notizia” va in vacanza e riparte il 25 settembre

Sabato 10 giugno si chiude la 35esima stagione dello storico programma di Canale 5, “La voce dell’intransigenza” Lorenzo Di Palma







Anche “Striscia la notizia” va in vacanza: sabato 10 giugno termina la 35esima stagione dello storico programma di Canale 5, ribattezzata “La voce dell’intransigenza”. Un’edizione ricca di novità, a partire dai conduttori, inaugurata con l’inedita coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero e proseguita, al bancone del tg satirico, con Vanessa Incontrada, Sergio Friscia e Roberto Lipari, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotti con Francesca Manzini e con Michelle Hunziker. Senza contare le “conduzioni a sorpresa” come quelle di Enrico Beruschi o Zlatan Ibrahimovic.

Anche in questa stagione, il pubblico ha premiato il tg satirico di Antonio Ricci che rivendica il primato nell’access prime-time sul “pubblico attivo”, con una media stagionale del 20% di share, un punto di share in più sul pubblico più istruito, rispetto allo scorso anno. I numeri della stagione che sta per terminare comprendono anche: 14.500 km percorsi su e giù per l’Italia da Valerio Staffelli per consegnare i “Tapiri d’oro”; 6 impermeabili e 4 paia di stivali gialli indossati in questa stagione dall’inviata Stefania Petyx; 24 stadi visitati da Cristiano Militello per la sua rubrica “Striscia lo striscione”; 280 grammi di silicone che servono per cambiare i connotati al trasformista Dario Ballantini per farlo diventare il sosia di Papa Francesco o i 230 per renderlo identico al ministro Matteo Salvini, i 160 per la trasformazione in Matteo Renzi e “appena” 40 per diventare il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Antonio Ricci e tutta “Striscia la notizia” sono già al lavoro la 36esima stagione: l’appuntamento è per lunedì 25 settembre, naturalmente su Canale 5.