Su Amazon arrivano i Prime Video Channels

I clienti Prime potranno abbonarsi anche ad altri servizi streaming e on demand come Starzplay, Mubi e Infinity Selection

04 Novembre 2020 | 16:08 di Giulia Ausani

Da mercoledì 4 ottobre su Amazon Prime Video sono disponibili i Prime Video Channels, ovvero servizi streaming e on demand a cui è possibile abbonarsi senza vincoli, con un prezzo variabile in aggiunta al normale abbonamento Prime. Tra i canali disponibili in fase di lancio ci sono Starzplay, Infinity Selection, Mubi e Juventus TV.

Con prezzi mensili che vanno dai 2.99 ai 9.99 euro, gli utenti Prime potranno abbonarsi a uno o più canali aggiuntivi con possibilità di disdire l'abbonamento in qualunque momento senza costi aggiuntivi. Per ogni canale è inoltre previsto un periodo di prova gratuito che varia da una settimana (per Infinity Selection) a trenta giorni (per Starzplay e altri canali).



I canali disponibili

Infinity Selection (€6.99 al mese): una selezione del grande cinema italiano e internazionale.



Starzplay (€4.99 al mese): titoli internazionali con serie acclamate da pubblico e critica come "Normal People".

Noggin (€3.99 al mese): contenuti per bambini.



Juventus TV (€3.99 al mese): dedicato alla Juve.



Mubi (€9.99 EUR/mese): cinema d'autore, dai classici ai contemporanei.



Raro Video (€3.99 al mese): selezione esclusiva di film d’autore.



Midnight Factory (€4.99 al mese): film horror.



Full Moon TV (€3.99 al mese): film d'azione e suspense.



ShortsTV (€3.99 al mese): canale dedicato ai cortometraggi.

Qello Concerts by Stingray (€4.99 al mese): migliaia di concerti on demand.

Mezzo (€2.99 al mese): il meglio della musica classica, jazz e dance.