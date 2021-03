Su Dazn le partite di Serie A dal 2021 al 2024

La piattaforma streaming ha comprato i diritti del campionato italiano di calcio per i prossimi tre anni Matteo Valsecchi







È una svolta epocale che stravolgerà le abitudini di milioni di tifosi. Venerdì 26 marzo le squadre di club della Serie A hanno votato per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio che va dal 2021 al 2024. Ha vinto l’offerta promossa da Dazn, la piattaforma streaming dedicata allo sport, insieme con Tim, il principale gestore telefonico italiano che a sua volta ha una piattaforma streaming, ossia TimVision.

La cordata Dazn/Tim potrà, dunque, trasmettere tutte e 10 le partite della Serie A di ciascun turno, di cui sette in esclusiva. Niente da fare per Sky, che negli ultimi 18 anni ha garantito la messa in onda di tutto il campionato via satellite.

Ma cosa cambierà per noi spettatori? Facciamo un passo alla volta: innanzitutto Sky non è ancora del tutto fuori dai giochi. Infatti, è ancora da assegnare un pacchetto di tre partite in co-esclusiva con Dazn/Tim. Quindi Sky potrebbe puntare a quello (anche se potrebbe esserci la concorrenza di Mediaset). Se invece guardiamo al prossimo campionato, dovremo prepararci ad avere delle super connessioni Internet. Dazn, infatti, trasmette grazie alla rete su computer, smart tv, tablet o smartphone. Proprio come altri servizi di streaming, come Netflix o Prime Video. Si paga un abbonamento mensile (attualmente il costo è 9,99 euro al mese) e, va da sé, migliore è la connessione a nostra disposizione, migliore è la resa in qualità di immagine degli eventi trasmessi in diretta.

Ovviamente, in questo momento, non possiamo nemmeno escludere eventuali sodalizi tra le società in questione. Dazn ha già stipulato accordi commerciali, per esempio, con Eurosport che le consentiranno di trasmettere le Olimpiadi nel 2021, e con la stessa Sky, con cui ha dato vita al canale satellitare Dazn1.