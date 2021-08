Su Discovery+ arriva il “Beauty Bus”

Con Federico Fashion Style, dal 7 agosto il salone itinerante in 10 tappe Federico Fashion Style Credit: © Discovery Lorenzo Di Palma







Dopo ben quattro stagioni de Salone delle Meraviglie e in attesa della quinta, arriva il Beauty Bus di Federico Fashion Style, programma in dieci puntate, che dal 7 agosto debutta su discovery+ con un appuntamento a settimana, per dimostrare che non è mai tardi per dare una svolta alla propria vita e per ritrovare la voglia di guardarsi dentro - e allo specchio - e piacersi.

Nel nuovo show, Federico Lauri gira l'Italia a bordo del suo Beauty Bus, un vero salone di bellezza su quattro ruote con tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il “total makeover”.

In ogni puntata Federico arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia e tra le tante candidate che si propongono per un nuovo look - stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit - ne sceglie alcune con l'aiuto di un'assistente anch'essa selezionata in loco.

Coloro che saliranno a bordo del Beauty Bus avranno l'opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d'amore, sono tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto.

E per tutte, la trasformazione di Federico segnerà l'inizio di una nuova vita. Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal bus completamente trasformate, fuori e dentro.