Su Disney+ arriva Star, ecco le novità

28 Gennaio 2021 | 16:33 di Giulia Ausani

A febbraio il catalogo Disney+ diventerà ancora più ampio. Il 23 febbraio infatti arriva Star, nuova sezione di intrattenimento che porterà nuove serie tv, film e contenuti originali sulla piattaforma streaming. Si parte con cinque produzioni originali a cui si aggiungono 42 serie tv e 249 film provenienti dagli studios creativi Disney tra cui la 20th Century Studios, ABC e FX Production.

Tra le oltre quaranta serie tv in arrivo ci sono titoli cult come "Buffy l'Ammazzavampiri" e "Scrubs", "Lost" e "X-Files", e produzioni acclamate dalla critica come "Atlanta" (di e con Donald Glover) e "The Americans".

Ci sono anche cinque produzioni originali Star, come il thriller "Big Sky", che segue tre detective privati alla ricerca di due ragazze scomparse, e il teen drama "Love, Victor", in cui un liceale affronta un viaggio alla scoperta di sé e della propria identità sessuale.

Oltre alle serie tv, saranno disponibili in streaming anche documentari come "Maradona – Le verità nascoste" e "Il ponte di Genova: cronologia di un disastro".

Per quanto riguarda i film, il catalogo comprende sia cult come "Moulin Rouge" e "Braveheart" che successi recenti come "L'isola dei cani" di Wes Anderson e "Tuo, Simon".