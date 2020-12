Su Disney+ sbarca la nuova sezione “Star”

Proporrà nuovi contenuti per un pubblico adulto. Il prezzo dell'abbonamento aumenta di due euro al mese

14 Dicembre 2020 | 11:54 di Giulia Ausani

Il catalogo di Disney+ sta per diventare ancora più ampio. Il 23 febbraio 2021 infatti arriva anche in Italia "Star", una nuova sezione della piattaforma streaming che proporrà film, serie tv e documentari prodotti da FX, 20th Century Studios e 20th Television.

I contenuti di Star si rivolgeranno anche a un pubblico più adulto, quindi Disney+ verrà aggiornato per permettere un parental control più sicuro. Sarà infatti possibile stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e aggiungere un PIN per i profili con accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto.

Novità anche nel prezzo dell'abbonamento. In Italia passerà da 6.99 a 8.99 euro al mese, oppure 89.99 euro l'anno.