Su Dplay Plus i documentari della BBC

13 Aprile 2020 | 12:53 di Lorenzo Di Palma

Da lunedì 13 aprile sarà attivo su Dplay Plus, la piattaforma di streaming a pagamento di Discovery Italia, un nuovo canale interamente dedicato a contenuti della BBC, da sempre sinonimo di altissima qualità produttiva, storie coinvolgenti e autorevolezza della narrazione. Centinaia di ore di contenuti pluripremiati dove la natura sarà protagonista, per scoprire le bellezze del nostro Pianeta insieme a personaggi indimenticabili come Sir David Attenborough e molti altri.

Si parte con nove titoli: Africa, viaggio epico attraverso cinque regioni di un continente fantastico; Il pianeta blu e Il pianeta blu 2 con la storia naturale degli oceani; Il pianeta di ghiaccio che mostra le grandi terre selvagge di Artide e Antartide; Vita dedicato alla gloriosa varietà di vita presente sulla Terra, attraverso incredibili storie dai confini del mondo; Storie di vita con la storia che unisce noi umani e tutti gli animali del pianeta; Gli spettacolari fenomeni della natura; Pianeta Terra e Pianeta Terra 2, storia epica con riprese in 64 nazioni diverse; e La caccia, in cui Sir Attenborough celebra i predatori più determinati e letali della natura e le loro prede, altrettanto astute e sfuggenti.