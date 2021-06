Su Focus il viaggio nello spazio di Jeff Bezos in diretta

Il 20 luglio il lancio della navicella del fondatore di Amazon, il primo volo con a bordo un "turista" dello spazio La capsula della "New Shepard" Redazione Sorrisi







Martedì 20 luglio assisteremo al lancio della navicella “New Shepard” della “Blue Origin” di Jeff Bezos che porterà oltre l’orbita terrestre il primo turista spaziale, lo stesso Bezos e il fratello Mark. Potremo seguire la diretta su Focus (canale 35), a partire dalle 14.45 con “20 luglio 2021 – Turisti nello spazio – Il primo volo in diretta”.

Ai più attenti non sarà sfuggita la corrispondenza con la data della conquista della Luna da parte dell’Apollo 11, questa volta si tratterà invece del primo volo suborbitale della storia con civili a bordo. Prende il via il turismo nello spazio, in microgravità fuori dall’atmosfera terrestre. Insieme a Bezos, fondatore di Amazon e uomo più ricco del mondo, ci sarà infatti un “turista” che per partecipare ha speso 28 milioni di dollari.

Si parte alle 14.45 con uno speciale condotto da Luigi Bignami con ospiti in studio, seguiremo il volo, dalle fasi preparatorie alle interviste dopo l’atterraggio. Alle 22.00, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire la diretta pomeridiana, sarà riproposto il rocket liftoff e documentari esclusivi dedicati all’evento. Saranno 18 le ore di programmazione che raccoglieranno le testimonianze dei tecnici e degli studiosi coinvolti, i progressi di Elon Musk con SpaceX e Richard Branson con Virgin Galactic. Ci sarà un collegamento con un ingegnere italiano che negli Stati Uniti lavora per SpaceX e la presentazione della Starship, l’astronave che riporterà l’uomo sulla Luna.

Fino all’alba una serie di documentari rievocheranno le prime missioni umane sul nostro satellite: in prima serata “Segreti astronomici – La Luna” lo racconterà dal punto di vista scientifico e culturale; alle 23.45 “Dossier Bezos: chi è il papà di Blue Origin?” sulla vita e le imprese dell’imprenditore.

La programmazione

14.45 – Blue Origin, New Shepard, diretta del lancio

16.30 – “Dossier Bezos: chi è il papà di Blue Origin?”

17.30 - “Ancient Planet: storia naturale della terra”

18.00 – “Space colonies”

19.00 – “Dalla terra alla Luna: la prima volta dell’Apollo 8”

20.00 – “Il giorno in cui camminammo sulla Luna

21.15 – “Segreti astronomici – La luna”

22.15 - Blue Origin, New Shepard, riproposizione del lancio

23.45 - “Dossier Bezos: chi è il papà di Blue Origin?”

00.45 – “Luna: ci siamo andati davvero?”

01.45 – “La grande corsa allo spazio”

03.15 – “Luna: domande e risposte”

04.15 – “Il primo uomo sulla Luna”