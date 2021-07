Su Mediaset Infinity sei canali tematici internazionali

Da StarzPlay a Crime+Investigation Play. In streaming la storia, le serie tv e i programmi per i più piccoli "The Great" su Starzplay Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Si amplia l’offerta di Mediaset Infinity che ora conta sei canali verticali dedicati agli appassionati di diversi generi, dal crime alla storia. Si aggiungono quindi alla visione gratuita dei programmi Mediaset (in diretta e on demand) canali tematici. La porta d’accesso è Infinity+, che raccoglie migliaia di contenuti, dal cinema alle serie tv fino al calcio della UEFA Champions League, a 7,99 euro al mese.

I canali tematici

StarzPlay

StarzPlay ospita i programmi Starz Original (in contemporanea con gli Stati Uniti): da “Blinspotting”, la serie ispirata all’omonimo film, a “It’s a sin”, fino a “The Act” e la serie tratta dal romanzo di Sally Rooney “Normal People”. Qui troviamo anche “The great” con protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult, ma anche il thriller apocalittico “The strand”, basato sul best-seller di Stephen King.

Prezzo: 4,99 euro al mese

Moonbug Kids

Il canale tematico dedicato ai più piccoli, Moonbug Kids comprende i titoli di Moonbug Entertainment:”CoComelon”, “Blippi”, “Little Baby Bum”, “My Magic Pet Morphle”, “Supa Strikas”, “Go Buster”, “Playtime with Twinkle”, “Gecko's Garage”, “ARPO”.

Prezzo: 4,99 euro al mese

Crime+Investigation Play

Questo canale raccoglie il meglio dell’offerta di Crime+Investigation, un’offerta che comprende docu-serie, special e produzioni locali che ci portano nel mondo del real crime. Casi di cronaca nera, casi irrisolti, biografie di spietati serial killer. Tra i titioli: “Le prime 48 ore”, La mia fuga da Scientology”, “Delitti” e “Profondo nero con Carlo Lucarelli”.

Prezzo: 3,99 euro

History Play

Un canale dedicato alla Storia, dall’antichità ai fatti più recenti. Da luglio arrivano le stagioni di “Enigmi alieni”, “Il fuoco di spade”, “Oak Island e il tesoro maledetto”, ma anche docu-serie dedicate all’antica roma (“Roma: costruzione di un impero), al medioevo (“Il lato oscuro dei Templari”), ai conflitti bellici (“WWI: La prima guerra moderna”). Non mancano le biografie di Cristoforo Colombo, Hitler, Kennedy e Trump e programmi che uniscono storia e investigazione, come “Hunting Hitler” e “Hunting Isis”.

Prezzo 3,99 euro al mese

Blaze Play

Il canale che racconta le storie americane fuori dal comune: i factual come “Affari di famiglia”, “Affari al buio”, “A caccia di tesori” e “Missione restauro”; le vite al limite di “Alone, Mountain men”, “Ax men” e “Gli eroi del ghiaccio”; competition show come “Lego Masters” e “Il signore dei coltelli”, o serie speciali come “The UnXplained”, con il celebre capitano Kirk di “Star Trek” (William Shatner) che racconterà i più sorprendenti misteri della terra.

Prezzo: 3,99 euro

Midnight Factory

Il canale di Koch Media Italia è interamente dedicato all’horror. Il meglio dei film horror e thriller internazionali. Titoli inediti e cult del genere: “Babadook”, “Sinister”, “Eli Roth's history of horror”, “La Casa delle bambole – Ghostland” e “Benny loves you”.

Prezzo: 3,99 euro