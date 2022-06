Su Nove “Elvis Presley: un mito senza tempo”

In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film di Baz Luhrmann, in tv il documentario sulla vera storia del ragazzo destinato a diventare il re del rock and roll Elvis Presley: Un mito senza tempo Credit: © Discovery Lorenzo Di Palma







In occasione dell’uscita al cinema di “Elvis” di Baz Luhrmann, il canale Nove celebra il re del rock and roll, proponendo in prima serata, domenica 19 giugno, per la prima volta in chiaro, il documentario diretto da Thom Zimny “Elvis Presley: un mito senza tempo”.

Il documentarioè un viaggio nella sua vita, dall’infanzia povera fino alle ultime sessioni di registrazione del 1976, nella leggendaria “Jungle Room”, e include alcune riprese inedite fatte a Graceland, residenza di Elvis a Memphis, con oltre 20 interviste inedite a produttori, musicisti, registi e altri artisti che lo conobbero, o furono profondamente influenzati da lui.

Alcune su tutte: le testimonianze dell’ex moglie Priscilla Presley, del suo chitarrista Scotty Moore, degli artisti Bruce Springsteen, Tom Petty, Emmylou Harris, Robbie Robertson, dell’amico d’infanzia Red West, dei produttori musicali John Jackson, David Porter. Non mancano tra gli altri contributi esclusivi, estratti di interviste rilasciate dallo stesso Presley in programmi radiofonici e televisivi, immagini fotografiche e riprese provenienti da collezioni private, estratti del mitico produttore della Sun Records Sam Phillips, oltre ad aneddoti sul rapporto con il “Colonnello” Parker, suo storico manager.