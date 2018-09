Su Paramount Channel arrivano tre serate con George Clooney

Per tre lunedì verranno trasmessi in prima serata alcuni titoli della carriera dell'attore di Hollywood: si inizia il 17 settembre con «Dal tramonto all'alba»

17 Settembre 2018 | 12:00 di Giulia Ausani

Paramount Channel (canale 27 del digitale terrestre) dedicherà tre serate a uno degli attori di Hollywood più famosi a amati al mondo: George Clooney. Per tre lunedì dal 17 settembre, infatti, il canale di Viacom trasmetterà in prima serata un film con protagonista l'ex dottor Ross di E.R. Dall'horror alla commedia passando per l'azione, ce n'è davvero per tutti i gusti.



Di seguito, i dettagli della programmazione.