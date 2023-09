Su Prime Video arriva il comedy special di Fabio De Luigi

Arriva a novembre uno show comico tutto dedicato a De Luigi, con un nutrito cast di ospiti: da Marco Mengoni a Carlo Cracco Maria Lucia Tangorra







Fabio De Luigi si ritrova alle prese con una giornata molto speciale: un ambito premio alla carriera che porterà una serie di imprevisti messi in piedi dai suoi amici, giunti per onorarlo.

Questo Amazon Original, definito "one prank show" è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan (autore anche di “LOL - Chi ride è fuori”) con lo stesso De Luigi, Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Leonardo Parata e Marco Curti.

Tra i volti noti che fanno parte del cast troviamo: Diego Abatantuono, Elio, Marco Mengoni e Virginia Raffaele, ma anche Carlo Cracco e Iginio Massari. L'appuntamento è il prossimo 3 novembre, in esclusiva su Prime Video.

La trama

De Luigi ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando

celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una

notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e

onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta.

