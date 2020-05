Su Rai 5 una Maratona di Teatro, da Eduardo a Emma Dante

30 Maggio 2020 | 07:00 di Lorenzo Di Palma

Sabato 30 maggio, dalle 8 a notte fonda, Rai5 diventa un palcoscenico lungo un giorno intero, per sostenere gli attori e i lavoratori del teatro, e per far riassaporare il piacere della scena, in attesa di poterla gustare dal vivo. Lo fa con una Maratona per il Teatro a cura di Felice Cappa con spettacoli storici di grandi maestri - da Eduardo a Gassman, da Strehler a Ronconi, da Fo a Carmelo Bene - e il meglio della scena contemporanea: Emma Dante, Filippo Timi, Marco Paolini e gli inediti di Stefano Massini con Alessandro Preziosi, di Michele Placido, di Lucia Calamaro con Silvio Orlando, e di Alessandro Serra prodotti appena prima della chiusura dei teatri.

Tra una rappresentazione e l’altra, inoltre, le riflessioni sulla scena all'epoca del Covid di Andrée Ruth Shammah, Daria Deflorian, Giulia Lazzarini, Serena Sinigaglia, Massimo Popolizio, Marco Baliani, Gabriele Vacis, Motus (Enrico Casagrande e Daniela Nicolò), Pippo Delbono, Valerio Binasco, Marta Cuscunà, Ottavia Piccolo, Umberto Orsini.

Si comincia, alle 8, con Eduardo De Filippo in Ditegli sempre di sì, dalla Cantata dei giorni pari, adattata per la Rai nel 1962 con Regina Bianchi, Pietro Carloni, Antonio Casagrande, Angela Pagano ed Enzo Petito. Si chiude all’1.05 con Shakespeare e Amleto² nella riscrittura di Filippo Timi che parte dai resti dell'Ambleto di Testori-Parenti-Shammah e lo reinventa con Lucia Mascino, Marina Rocco ed Elena Lietti.

In mezzo L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello nella magistrale interpretazione di Vittorio Gassman diretta da Maurizio Scaparro; Il giardino dei ciliegi di Checov diretto da Giorgio Strehler; Percorsi nell’infinito con Ronconi; Il teatro in Italia con Dario Fo e Giorgio Albertazzi; La comune di Gemona di Marco Paolini; Pinocchio ovvero lo spettacolo della provvidenza di Carmelo Bene con Sonia Bergamasco; Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello messo in scena da Michele Placido; Silvio Orlando è protagonista assoluto dello spettacolo in prima tv alle 19.10: Si nota all'imbrunire (solitudine da paese spopolato), l'ultimo testo di Lucia Calamaro, con Silvio Orlando; Le sorelle Macaluso di Emma Dante; e gli inediti: Vincent Van Gogh: l'odore assordante del bianco, di Stefano Massini con Alessandro Preziosi e Macbettu - Il racconto, uno speciale con le immagini dello spettacolo e il racconto del regista Alessandro Serra.