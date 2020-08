Su Rai Gulp i nuovi episodi di “Marvel Spider-Man”

17 Agosto 2020 | 11:25 di Lorenzo Di Palma

Da lunedì 17 agosto arrivano su Rai Gulp le nuove puntate di Marvel Spider-Man, la serie animata, basata sul celebre super eroe con super-problemi, andrà in onda tutti i giorni, alle 17.

La serie racconta la vita del quindicenne Peter Parker che viene accettato alla Horizon High, una scuola superiore per giovani e brillanti menti scientifiche. La storia si concentra sulla dualità del personaggio di Peter, un adolescente normale che apprende la responsabilità che deriva dall'essere un supereroe nella città di New York e si sforza di bilanciare famiglia, amici e compagni, nascondendo a tutti la sua identità segreta.

Peter abbraccia il suo alter-ego e sfida super criminali come Kraven, Doc Ock e Vulture e, inoltre, cerca di salvare Harry, il suo migliore amico, portandolo dalla parte dei buoni. Nella nuova stagione Peter Parker, elettrizzato per l’inizio del suo secondo anno come supereroe e come studente alla Horizon High, dovrà affrontare sfide sempre più difficili, contro nuovi nemici ma anche al fianco di nuovi alleati come Spider-Girl e Ghost Spider.