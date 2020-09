Su Rai Movie la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia

12 Settembre 2020 | 11:32 di Lorenzo Di Palma

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema: sabato 12 settembre dalle 18.45 su Rai Movie potranno seguire in diretta la cerimonia finale della "77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia": la conduzione è affidata ad Anna Foglietta, madrina della manifestazione.

In apertura, a sottolineare il significato particolare di questa edizione post Covid, Mariangela Gualtieri leggerà "Nove marzo duemilaventi", la poesia scritta durante il periodo di forzato isolamento. Diodato proporrà una versione rivista della canzone “Adesso”.

Poi il via all'assegnazione dei diversi riconoscimenti, ai premi delle Sezioni Orizzonti e Venice Vr Expanded. In lizza per il Leone d'oro diciotto film di cui otto diretti da registe. Due le italiane in gara: Emma Dante con "Le sorelle Macaluso" e Susanna Nicchiarelli con "Miss Marx". Gli altri film italiani in concorso sono "Padrenostro" di Claudio Noce e Notturno di Gianfranco Rosi, già insignito del Leone d'Oro nel 2013 e tra i più accreditati per la vittoria finale. La giuria è capitanata da Cate Blanchett.

Nei giorni scorsi la regista cinese Ann Hui e l'attrice Tilda Swinton hanno ricevuto il Leone d'Oro alla carriera.