Su Rai Storia “Un’ora con Cassius Clay”

17 Gennaio 2021 | 13:30 di Lorenzo Di Palma

Per celebrare il centenario dalla nascita di Cassius Clay, il futuro Muhammad Ali, il campionissimo del pugilato nato il 17 gennaio 1942 a Louisville, in Kentucky, Rai Cultura propone Un’ora con Cassius Clay, l’intervista firmata da Gianni Minà nel 1975, in onda domenica 17 gennaio alle 17.45 su Rai Storia.

Nell’intervista, il campione ripercorre tutta la sua carriera e parla anche delle sue scelte di vita e del suo no alla Guerra del Vietnam: «La gente - dice - potrà meravigliarsi a sentire queste cose, ma sappiate una cosa: io non sono solo un grande pugile, sono innanzitutto un uomo nero. Noi musulmani neri non siamo andati in guerra non solo perché la nostra religione ce lo ha impedito, ma anche per rispettare la religione di coloro con i quali avremmo dovuto far guerra. Non puoi difendere la tua libertà se non difendi quella degli altri».