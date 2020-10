Su Rai2 al via “Stop and Go”

Foto: Marco Mazzocchi e Laura Forgia a "Stop and Go" - Credit: © Rai

31 Ottobre 2020 | 11:50 di Lorenzo Di Palma

Dopo la fortunata esperienza a Pechino Express, Marco Mazzocchi con Laura Forgia e Giulietta Cozzi torna in tv dal 31 ottobre, ogni sabato alle 16.35 su Rai2, con Stop and Go, un nuovo programma dedicato al mondo della mobilità, alle novità e ai problemi, che incontrano gli italiani oggi in movimento. Stop and Go vuole evidenziare questo importante momento attraverso le esperienze vissute dai conduttori e dagli inviati, i quali con auto, moto, biciclette, monopattini e altri mezzi oggi sempre più in uso indagheranno varie realtà italiane.

La prima puntata è dedicata a Bolzano, considerata forse la più virtuosa e green delle città italiane con le sue soluzioni all’avanguardia come quella di utilizzare l’idrogeno come combustibile per autobus e altri mezzi. E proprio su un’auto a idrogeno Marco Mazzocchi, aiutato dal “navigatore” Giulietta Cozzi, sperimenterà un motore spinto da acqua e elettricità.

Ma non mancherà una parentesi retrò con Marco Mazzocchi che incontrerà la mobilità virtuosa del passato intervistando un collezionista di vecchie auto ma anche di antiche e singolari biciclette come quella del barbiere a domicilio con tanto di cestino con pettini, forbici e saponi. Mentre nell’ultimo incontro, Laura Forgia saluterà l’unico, per ora, “benzinaio” a idrogeno di Bolzano.