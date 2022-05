Su Rai2 arriva “Women for Women” con Ciampoli e Convertini

Il 4 giugno l'evento tv dalle donne per le donne contro la violenza. Tra le premiate Carolina Crescentini, Antonia Liskova e Valeria Solarino Antonella Silvestri







Un’iniziativa pensata dalle donne per le donne contro la violenza che le colpisce. Si tratta dell’evento “Women for Women against violence – Camomilla Award” che Rai2 manderà in onda sabato 4 giugno a partire dalle 17.00. A condurre la manifestazione saranno Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani.

Il programma parte dal racconto delle cicatrici nel corpo e nell’anima delle donne ferite dal tumore al seno o vittime di un uomo e arriva a un premio, il Camomilla Award, ispirato al fiore che cura le piante malate. L’iniziativa è stata ideata e prodotta da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, in collaborazione con Urban Vision. “Women for Women” è un evento tv al femminile che, attraverso testimonianze autentiche, vuole invece parlare di vita e dar voce a chi non smette mai di combattere e vince ogni giorno. Lo fa svelando il difficile percorso di rinascita che tante donne devono affrontare in solitudine, offrendo un messaggio di speranza e incoraggiamento e cioè che dalla violenza, qualsiasi essa sia, si può uscire.

Sarà quindi dato spazio alle testimonianze di Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito cui aveva ribadito la sua volontà di separarsi, raccontata dall’attrice Lucianna de Falco; Carolina Marconi, con alle spalle una diagnosi di tumore al seno e il sogno “sospeso” di diventare madre e ancora Luca Tommassini con la storia del padre violento che mandò in coma la mamma, l’infanzia difficile del coreografo internazionale vittima di bullismo, interpretato dall’attore Luca Capuano. Infine Elga Magrini, donna forte e coraggiosa che racconterà il suo percorso, l’insegnamento di vita che ne ha tratto, la forza che l’accompagna ancora oggi.

Le artiste che riceveranno il “Camomilla Award”, una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, sono per questa edizione: Maria Grazia Cucinotta, Carolina Crescentini, Antonia Liskova, Valeria Solarino, Luana Ravegnini, l’agente Jacopo Saracino, i professori Mario Pelle Ceravolo e Matteo Angelini. L’attrice e conduttrice Francesca Ceci curerà le interviste in sala. Special guest della serata: Andrea Perroni, il cantautore Antonio Maggio e la coppia di giovani talenti Martina Attili e Michelangelo Vizzini.