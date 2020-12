Su Rai2 ritorna “Guarda… stupisci” (Special Selection)

07 Dicembre 2020 | 12:26 di Lorenzo Di Palma

Per due prime serate, lunedì 7 e lunedì 14 dicembre, Rai2 ripropone una sorta di “best of” di Guarda… stupisci (Special Selection), una ricca selezione dal programma di Renzo Arbore con Nino Frassica e Andrea Delogu. Per spiegare la canzone umoristica napoletana, durante le due puntate si parlerà di meccanismi comici (il doppio senso, il non senso, la canzone sceneggiata, i tic, l'umorismo musicale, l'imitazione, la macchietta e così via).

Il compito “sociale” dello show televisivo di Arbore è quello di raccomandare ai giovani millennials di tenere viva nel tempo e continuare la grande cultura del nostro Paese, dalla canzone al teatro, dal cinema alla televisione.

Il tutto in una festosa aula universitaria di fantasia intitolata a Totò che accoglie autentici studenti delle Discipline dello Spettacolo che partecipano attivamente a uno show del tutto nuovo, coinvolgente e originale con cantanti, attori e musica dal vivo dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Tutti i protagonisti sono funzionali ai singoli argomenti trattati nelle due lezioni e sono (in ordine sparso): il compianto Gigi Proietti, Lino Banfi, Enrico Montesano, Lello Arena, Enzo De Caro, Marisa Laurito, Stefano Bollani, Teo Teocoli, Vittorio Marsiglia e Tullio De Piscopo.