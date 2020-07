Su Rai5 il “Canto per Milano”

25 Luglio 2020 | 12:32 di Lorenzo Di Palma

Canto per Milano è un lavoro fatto con caparbietà da Andrée Ruth Shammah per far riaprire le porte della cultura nella regione più colpita da Covid-19: un atto d'amore del Teatro Franco Parenti per la propria città - che Rai Cultura propone sabato 25 luglio in prima serata su Rai5.

Sui palchi delle sale del teatro, per le strade, addirittura a bordo piscina tornano a muoversi attori, spettatori e idee. I nomi sono quelli di Andrée Ruth Shammah, Elio Germano, Teatro dei Gordi, Beppe Servergnini, Carlo Fava, Filippo Dini, Luigi Lo Cascio, Roberta Caronia, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, Ivana Monti, Livia Grossi, Michele Placido, Compagnia Egribiancodanza, Luciana Savignano.