Su Rtl 102.5 le radiocronache della Roma in Europa League

La squadra di radiocronisti: Paolo Pacchioni, Massimo Caputi, Tommaso Angelini e Nicolò Pompei Redazione Sorrisi







Rtl 102.5 ha acquisito i diritti per le radiocronache delle partite Roma in Europa League (per la stagione attualmente in corso). I tifosi potranno seguire in diretta ogni istante delle partite, con cronache dettagliate, approfondimenti, interviste e commenti post-gara.

Sarà possibile seguire le radiocronache sulle frequenze di Rtl 102.5, sui canali dell’emettente (36 del digitale terrestre, 736 di Sky) oppure in streaming sulla piattaforma Rtl 102.5 Play. Confermata la squadra di radiocronisti, già impegnati anche nella Champions League: Paolo Pacchioni, Massimo Caputi, Tommaso Angelini e Nicolò Pompei.