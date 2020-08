Su Sky a settembre ritornano i “4 Hotel” e Bruno Barbieri

04 Agosto 2020 | 10:37 di Lorenzo Di Palma

Riparte con otto nuove puntate dal 1° settembre, ogni martedì su Sky e Now Tv, la sfida tra gli albergatori d’Italia giudicata da Bruno Barbieri, nella nuova inedita stagione di 4 Hotel. Lo chef stellato, giudice integerrimo, esperto di hôtellerie, cliente esigente e sofisticato, quest’anno, viaggerà tra Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.

Come sempre gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Ovvero: colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo chef sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.

E con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.