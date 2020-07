Su Sky arrivano tante serie originali, film e nuovi show

28 Luglio 2020 | 8:15 di Solange Savagnone

Non delude la prossima stagione di Sky che si annuncia ricca di novità. Punta di diamante saranno le serie originali. In particolare “A casa tutti bene”, la prima firmata da Gabriele Muccino e ispirata al suo film. Le riprese inizieranno nel 2021, mentre cominceranno a giorni quelle di “Speravo de morì prima” (titolo provvisorio), sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, con Pietro Castellitto nel ruolo dell’ex capitano della Roma.

Pronte per andare in onda invece sono “Petra” con Paola Cortellesi, “We are who we are”, una storia di formazione diretta da Luca Guadagnino (a ottobre), “Romulus” di Matteo Rovere (in autunno) sulla nascita di Roma e recitato in protolatino, e la commedia “Cops - Una banda di poliziotti” con Claudio Bisio.

Arriveranno in autunno anche le terze stagioni di “Riviera” e “Tin Star”. Mentre bisognerà aspettare il 2021 per il kolossal “Domina” con Kasia Smutniak e per “Anna”, creata e diretta da Niccolò Ammaniti e basata sul suo romanzo omonimo.

Anche i canali di cinema promettono grandi titoli come “Tolo tolo”, il film campione di incassi di Checco Zalone, “Pinocchio” di Matteo Garrone con Roberto Benigni, “Il primo Natale” con Ficarra e Picone, “Odio l’estate” con Aldo, Giovanni e Giacomo e il biopic “Judy” (dal 9 agosto) sulla vita della cantante e attrice Judy Garland che ha fatto vincere l’Oscar a Renée Zellweger.Sul fronte intrattenimento, ci sono due grosse novità. Approda su Sky il reality show “Pekin Express”, mentre Enrico Papi da settembre condurrà in prima serata su Tv8 il nuovo show “Name that tune Indovina la canzone”, una gara musicale tra vip alle prese con giochi divertenti e d’improvvisazione.

Infine, lo sport. Ad agosto ci aspettano le ultime partite della Champions (Juventus-Lione il 7 alle 21 e Barcellona-Napoli l’8 alle 21. Poi i quarti di finale Atalanta-PSG il 12 alle 21 e la finale il 23 agosto). Dopo una breve pausa, a settembre riparte il Campionato, oltre a Champions, Premier League e Bundesliga, in attesa del grande evento del 2021: gli Europei di calcio (dall’11 giugno) con tutti i 51 match in diretta. E poi ancora la Formula 1 (confermata per due anni), Moto Gp e Superbike.