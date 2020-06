Su Sky l’instant doc su George Floyd e le proteste contro il razzismo in America

Il 18 giugno va in onda un documentario che racconta l'omicidio di George Floyd per mano di un poliziotto bianco e le manifestazioni delle ultime settimane

18 Giugno 2020 | 16:28 di Giulia Ausani

Giovedì 18 giugno alle 21.00 va in onda su Sky TG24 "8 minuti e 46 secondi: l'assassinio di George Floyd", instant doc che racconta l'omicidio di George Floyd, afroamericano che il 25 maggio a Minneapolis è stato ucciso da un poliziotto bianco che, bloccandolo a terra insieme a tre colleghi, lo ha soffocato premendo le ginocchia contro il suo collo e la schiena per quasi nove minuti.

L'omicidio, ennesimo caso di un innocente nero ucciso da poliziotti bianchi in servizio, è stato registrato col telefono da un testimone. Il video ha fatto il giro del mondo e ha scatenato una nuova ondata di indignazione e proteste globali, con migliaia di persone che si sono riversate in strada per manifestare contro il razzismo sistemico negli USA e contro la brutalità della polizia.

L'instant doc, che andrà in onda anche alle 23.05 su Sky Atlantic e Sky Arte e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW TV, è narrato dall'attore e regista Idris Elba e vede il contributo di diversi attivisti. Tra questi, il politico e religioso statunitense Jesse Jackson, la scrittrice Ilyasah Shabazz, figlia di Malcom X, la scrittrice Bonnie Greer e l’attivista del movimento Black Lives Matter Zellie Imani.

Su Sky è inoltre disponibile on demand la collezione di film e documentari a tema Black Lives Matter. Tra questi, "Malcom X" di Spike Lee e "Se la strada potesse parlare" di Barry Jenkins, ma anche documentari legati al mondo dello sport.

