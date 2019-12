Su Sky Sport è il «Cesare Cremonini Week End»

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, in occasione dell’uscita di "2C2C - The best of"

21 Dicembre 2019 | 12:55 di Lorenzo Di Palma

È dedicato a Cesare Cremonini l’ultimo fine settimana di Serie A di Sky Sport. Prima della sosta natalizia la rete programma infatti il Cesare Cremonini Week End, un fine settimana in musica con le note del cantautore bolognese.

In pratica, in occasione dell’uscita di 2C2C - The best of, Sky celebra Cesare Cremonini - tifoso rossoblù e grande appassionato di calcio e di sport - nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 dicembre, con una programmazione musicale a lui dedicata che accompagnerà gli studi pre e post partita e introdurrà le gare del turno di Campionato.

In particolare, il brano Nessuno vuole essere Robin è stato scelto come colonna sonora per la clip che racconterà un anno di sport, ideale biglietto d’auguri natalizio di Sky Sport, con le immagini iconiche dell’anno di sport e quelle delle luminarie natalizie di Via D’Azeglio a Bologna, con le parole del testo della canzone.

Inoltre, anche il programma Serie A Remix con le partite della 17esima giornata, sarà musicato con dieci brani scelti da 2C2C – The best of.