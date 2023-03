Su Sky Sport e Tv8 riparte la MotoGP

Domenica 26 marzo scatta in Portogallo il primo dei 21 Gran Premi in calendario Antonio de Felice







Preparatevi a una stagione 2023 del Motomondiale che si annuncia ricca di emozioni. Domenica 26 marzo scatta in Portogallo il primo dei 21 Gran Premi in calendario. Per la classe regina, ossia la MotoGP, l’appuntamento con la diretta è fissato alle ore 15.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su Now e in differita (e in chiaro) alle 17.05 su Tv8. Le dirette, invece, per le classi Moto3 e Moto2 sono previste rispettivamente alle 12 e alle 13.15.

Da quest’anno c’è un’importante novità nel regolamento. Dopo le tradizionali prove del sabato mattina, che stabiliscono la griglia di partenza, in MotoGP si disputerà la cosiddetta Sprint Race, una gara corta che si svolgerà ogni sabato pomeriggio nei weekend di gara (per quanto riguarda l’appuntamento del Portogallo, sarà trasmessa sabato 25 alle ore 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e, in chiaro, su Tv8). Questa corsa veloce darà punti dal primo classificato (12) al nono (solo 1 punto). Insomma, con la Sprint Race il Motomondiale richiederà un attento studio delle strategie affinché i piloti siano sempre competitivi.

Ma parliamo dei favoriti della MotoGP. Il campione in carica Francesco Bagnaia, pilota ufficiale Ducati, sembra in forma. Lo hanno dimostrato anche i recenti test che si sono svolti proprio sul circuito di Portimão in Portogallo, dove verrà inaugurata la stagione. “Pecco” (è l’affettuoso soprannome con il quale la sorella Carola lo chiamava da piccolo) ha infatti stabilito il nuovo record della pista migliorando il suo precedente primato del 2021.

Il pilota torinese, però, dovrà stare attento a molti avversari, a cominciare dal nuovo compagno di squadra Enea Bastianini e da Fabio Quartararo, vicecampione del mondo in sella alla Yamaha. Occhio anche a un’altra scuderia italiana, l’Aprilia, con Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Infine non dimentichiamo il vecchio leone Marc Márquez sulla Honda.