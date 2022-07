“Succession”: le prime anticipazioni sulla quarta stagione

HBO conferma l'avvio delle riprese dei nuovi episodi, rivelando anche la trama Cecilia Uzzo







Buone notizie per i fan di "Succession", che aspettano le prime anticipazioni della quarta stagione della serie. Le riprese dei nuovi episodi sono effettivamente cominciate, come ha confermato HBO anche con la pubblicazione del ciak dal set. La quarta stagione sarà composta da dieci episodi – uno in più rispetto al passato – con il ritorno al gran completo del cast principale. HBO ha anche rivelato la trama, che promette di ricongiungersi al cliffhanger del finale della terza stagione.

Production on Succession Season 4 has begun. pic.twitter.com/9sQAncXra0 — Succession (@succession) June 27, 2022

Dove eravamo rimasti

La terza stagione si era conclusa con la sconfitta di Kendall, Shiv e Roman che cercavano di impedire a Logan di vendere Waystar a Lukas Mattson. Logan, infatti, era riuscito a far firmare alla moglie un accordo che tagliava fuori i figli, assicurandogli, invece, un profitto enorme.

La trama della quarta stagione

La vendita del gruppo mediatico Waystar Royco al visionario della tecnologia Lukas Matsson è più vicina che mai. La prospettiva di questa vendita provoca tensione e divisioni all'interno dei Roy, che immaginano come potrebbe essere la loro vita dopo il completamento dell'accordo. La lotta per il potere, che rischia di essere parecchio ridimensionato, peserà sul futuro culturale e politico della famiglia.

La serie

Ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay, la serie "Succession" ha collezionato diversi premi importanti, come Golden Globe e Emmy. Lo show è incentrato sulle vicende della famiglia Roy, composta da Logan Roy (Brian Cox), la moglie Marcia (Hiam Abbass) e i quattro figli avuti in matrimoni differenti. I Roy controllano la Waystar-Royco, uno dei più importanti e grandi conglomerati di intrattenimento e media di tutto il mondo.