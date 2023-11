Sul red carpet di “Mare fuori 4”

A Roma è stata presentata la nuova stagione della popolare serie Rai Maria Esposito Carmen Pugliese







Bastano le prime note della colonna sonora di “Mare fuori” per accendere i fan accorsi a vedere i loro beniamini sul red carpet alla Festa del cinema di Roma, dove si è tenuta l’anteprima della quarta stagione, all’interno della rassegna ”Alice nella Città”.

Una folla così numerosa non si era vista nemmeno per Angelina Jolie o Johnny Depp. Molti gli attori presenti, da Carmine Recano (Esposito) a Domenico Cuomo (Cardiotrap), Clotilde Esposito (Silvia), Giovanna Sannino (Carmela) e Ludovica Coscione (Teresa). Ma anche nuovi ingressi come Lucrezia Guidone, che sostituirà Carolina Crescentini e vestirà i panni di Sofia.

Tra le più richieste per un autografo o un selfie c’è Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci: «In realtà sono timida...» ci svela l’attrice. «Tutto questo supporto è prezioso e non smetterò mai di essere riconoscente». Dopo la standing ovation in sala, il regista Ivan Silvestrini ha detto: «È un giorno difficile da dimenticare». Gli episodi usciranno nel 2024 su RaiPlay e poi su Rai2.