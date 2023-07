Ecco la prima foto dal set della serie sulla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto Redazione Sorrisi







Ecco la prima foto dal set di “Hanno ucciso l’uomo ragno”, serie di Sky sulla storia degli 883: dopo Pavia, le riprese si sono spostate a Milano. Nella foto, il regista Sydney Sibilia dà indicazioni a Elia Nuzzolo (in nero) nei panni di Max Pezzali e a Matteo Oscar Giuggioli (in rosso) in quelli di Mauro Repetto. La vedremo nel 2024.