“Sulla mia pelle”: il film sulla storia di Stefano Cucchi

12 Settembre 2020 | 17:25 di Lorenzo Di Palma

A due anni dall'uscita dei film, il 12 settembre su Rai 3 alle 21.00 va in onda "Sulla mia pelle" diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi. La proiezione è preceduta da una presentazione di Federica Sciarelli.

Il film ha contribuito a far conoscere all'opinione pubblica la storia di Stefano Cucchi, un ragazzo romano di 31 anni, fermato e successivamente arrestato per possesso di droga nel 2009 e morto all'Ospedale Pertini dopo dieci giorni di carcere in seguito alle percosse subite dai carabinieri.

La pellicola racconta, senza scene di violenza esplicita, ma con rara efficacia e lucidità gli ultimi, drammatici giorni di vita del giovane, l'angoscia e lo smarrimento dei genitori, interpretati da Max Tortora e Milvia Marigliano, gli ostacoli incontrati per aiutarlo, l'impossibilità anche solo di vederlo e la lunga e difficile battaglia intrapresa dalla sorella Ilaria (Jasmine Trinca) per avere giustizia e ristabilire la verità sulla morte di Stefano.

Il 14 novembre 2019, dopo dieci anni, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato a 12 anni per omicidio preterintenzionale due carabinieri.

La sceneggiatura si basa sui racconti dei familiari e sugli atti dell’inchiesta. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, ad Alessio Cremonini è stato assegnato il David di Donatello 2019 come miglior regista esordiente mentre Alessandro Borghi e Jasmine Trinca sono stati premiati rispettivamente come miglior attore protagonista e migliore attrice non protagonista.